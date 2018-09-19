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Çocukların eserleri sergileşti

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EMAA 2018 yaz dönemi çocuk kurslarının sergi açılışı yapıldı

Çocukların eserleri sergileşti
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Akdeniz-Avrupa Sanat Derneği (EMAA) iş birliğinde düzenlenen 2018 Yaz Dönemi Çocuk Kurslarının sergi açılışı yapıldı, kurslara katılan çocuklara belgeleri takdim edildi. 
Başkent Sanat Merkezi’nde yer alan etkinliğe LTB Başkanı Mehmet Harmancı, EMAA Başkanı Zehra Şonya, kurslara katılan çocuklar ve aileleri ile sanatseverler katıldı.

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