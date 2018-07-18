Çocukların eğlenceli günü

Kervansaray Halk Plajı’nda Resim Atölyesi ve Karaoğlanoğlu Belediye Plajı’nda Çocuk Yogası gerçekleştirildi

Girne Belediyesi’nin, “Yaz Tatili Çocuk ve Gençlik Atölyeleri” kapsamında dün Kervansaray Halk Plajı’nda Resim Atölyesi ve Karaoğlanoğlu Belediye Plajı’nda Çocuk Yogası gerçekleştirildi.

Bedia Kale yönetiminde Resim Atölyesi ve Ayşe Öztoprak yönetiminde Çocuk Yogası gerçekleştirildi.

Çocuklar, Resim Atölyesi’nde “Deniz” temasını işledi. Etkinlikler gelecek hafta Seramik Atölyesi, Çocuk Yogası, Dans Atölyesi’yle devam edecek. Kayıt ve bilgi için 0533 889 15 15 numaralı telefon aranabilecek.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, son iki dönemdir yarıyıl tatilinde çocuklar için çeşitli aktiviteler düzenlediklerini, yorucu bir okul döneminin ardından yaz tatiline başlayan çocuklara yaz boyunca da çeşitli etkinlikler düzenlemeyi amaçladıklarını söyledi.

