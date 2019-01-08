Çocuklara yeni yıl sürprizi

Geleneksel Çocuklar İçin El Ele Kampanyası'nda toplanan yaklaşık 200 hediye sahiplerine teslim edilerek çocuklar sevindirildi

İktisatbank Geleneksel Çocuklar İçin El Ele Kampanyası'nda toplanan hediyeler çocuklara teslim verildi.

İktisatbank müşterileri tarafından şubelere teslim edilen toplam 200 hediye, geçtiğimiz gün İktisatbank yetkilileri tarafından, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Girne Akçiçek Hastanesi ve Barutçuzade Ahmet Vasıf Efendi Çocuk Yurdunda bulunan çocuklara teslim edildi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi ve Girne Akçiçek Hastanesi Çocuk Servisi'nde tedavi gören çocuklara geçmiş olsun dileklerinde de bulunan İktisatbank yetkililerine, görevli doktor ve hemşireler de eşlik etti.