banner237
“Doğada ne ararsanız bulunur”
“Doğada ne ararsanız bulunur”
4 0
Masal üç yaşında
Masal üç yaşında
33 0
Çocuklara yeni yıl sürprizi
Çocuklara yeni yıl sürprizi
9 0
Başkentin göbeğinde balçık tarlası
Başkentin göbeğinde balçık tarlası
49 0
Basketbolda beşinci hafta heyecanı başlıyor
Basketbolda beşinci hafta heyecanı başlıyor
12 0
Oscar'ın habercisi Altın Küre sahiplerini buldu
Oscar'ın habercisi Altın Küre sahiplerini buldu
16 0
Kıbrıs Kupası'nda ilk tur eşleşmeleri belli oldu
Kıbrıs Kupası'nda ilk tur eşleşmeleri belli oldu
291 0
Gripsavar 11 Bitki ve Çayları
Gripsavar 11 Bitki ve Çayları
15 0
banner82

Çocuklara yeni yıl sürprizi

banner27

Geleneksel Çocuklar İçin El Ele Kampanyası'nda toplanan yaklaşık 200 hediye sahiplerine teslim edilerek çocuklar sevindirildi

banner210
Çocuklara yeni yıl sürprizi
banner215

 

İktisatbank Geleneksel Çocuklar İçin El Ele Kampanyası'nda toplanan hediyeler çocuklara teslim verildi.

İktisatbank müşterileri tarafından şubelere teslim edilen toplam 200 hediye, geçtiğimiz gün İktisatbank yetkilileri tarafından, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Girne Akçiçek Hastanesi ve Barutçuzade Ahmet Vasıf Efendi Çocuk Yurdunda bulunan çocuklara teslim edildi.

Dr. Burhan  Nalbantoğlu Hastanesi ve Girne Akçiçek Hastanesi  Çocuk Servisi'nde tedavi gören çocuklara geçmiş olsun dileklerinde de bulunan İktisatbank yetkililerine, görevli doktor ve hemşireler de eşlik etti.

 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.