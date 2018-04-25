Çocuklara yeni oyun alanı

Lefkoşa Surlariçi’ndeki Atatürk İlkokulu’nda Stüdyo 21 elemanlarının gerçekleştirdiği boyama çalışması ile çocuklara geleneksel oyunlar oynayabilecekleri alan yaratıldı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun yürüttüğü “Kişisel Gelişim Seferberliği Projesi” çalışmaları devam ediyor.

Lefkoşa Surlariçindeki okullarda öğrencilere yönelik kişisel gelişim, velilere yönelik de “Ana Baba Okulu” etkinlikleri devam ederken, bu kez de çocuklara teneffüslerde birlikte oynayabilecekleri geleneksel oyun alanları yaratma konusunda adımlar atıldı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Stüdyo 21’le işbirliği halinde başlatılan çalışmanın ilk adımı Surlariçinde bulunan Atatürk İlkokulu’nda atıldı. Bu çerçevede Stüdyo 21 elemanlarının gerçekleştirdiği boyama çalışması ile çocuklara geleneksel oyunlar oynayabilecekleri alan yaratıldı.

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, yaptığı konuşmada, dezavantajlı bölge olan Lefkoşa Surlariçinde yaşayan çocukların gelişimine katkı sağlayarak onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmaya ve çevrelerindeki risklere karşı daha güçlü olabilmelerine katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

“Bilinçli Birey Olmak, Kişisel Gelişmişlik Gerektirir” sloganı ile Health Eduction Center/Türkiye ile geliştirdikleri “Kişisel Gelişim Eğitim Seferberliği Projesi” çerçevesinde, Surlariçindeki çocuklara ve ailelere yönelik eğitimlerinin düzenli bir şekilde devam etmekte olduğunu dile getiren Karaokçu, bu eğitimlerin Merkezi Cezaevi’nde görev yapan gardiyan ve genç suçlulara da verildiğini kaydetti.

Karaokçu, “Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi ve toplumun tüm bireylerini kişisel gelişim açısından ne kadar güçlü hale getirirsek, toplumumuzu risklerden o kadar daha kolay koruyabiliriz” dedi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu olarak, göreve geldikleri günden itibaren Lefkoşa Surlariçinde yaşayan ve madde bağımlısı olan çocukların tedavileri ve onların ailelerine psikososyal desteğin yanında, bölgedeki risklerden çocukları, gençleri ve aileleri korumak adına “Kişisel Gelişim Seferberliği Projesi” çerçevesinde bir çok adım attıklarını anımsatan Karaokçu, bölgede bulunan Atatürk İlkokulu ve Arabahmet İlkokulu yönetimleri ile verimli bir işbirliği içerisinde olduklarını söyledi.

İlkokullarda çocukların arkadaşlık duygularını daha üst düzeye çıkarmak, teneffüslerdeki boş vakitlerini daha güzel ve kaliteli geçirmelerine olanak sağlamak amacıyla Vakıflar İdaresi ve Stüdyo 21’le işbirliği halinde ilkokullarda geleneksel oyun alanları yaratma çalışması başlattıklarını kaydeden Karaokçu “Teneffüslerde itişip kakışan çocukların bir anda yaratılan geleneksel oyun alanlarına coşkuyla koşmaları bizleri mutlu etmiştir” dedi.

Karaokçu, geleneksel oyun alanı çalışmasını talep eden diğer okullara gerekli oyun alanlarının yaratılabileceğini sözlerine ekledi.

Atatürk İlkokulu Müdürü Yılbay Emel de, eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütürken, karşılaştıkları maddi ve manevi sorunları aşmada, çeşitli kurum ve kuruluşlardan destek almaya çalıştıklarını söyledi.

“Bizler sorunlarımızı aşarken katkı koyan kurum ve kuruluşlarımızın en başında gelenlerden biri de Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’dur. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun gerek öğrencilerimize, gerekse öğrenci velilerimize yönelik olarak yaptıkları eğitim çalışmaları bizim için çok önemlidir” diyen Emel, Okulun fiziki altyapısını geliştirirken kendilerine yapmış oldukları katkıların, öğretmenler, öğrenciler ve velileri mutlu ettiğini söyledi.

Stüdyo 21'in kurucusu Derviş Zeybek ise, Lefkoşa Surlariçinde yaşayan bireylerin sosyal ve kültürel olarak gelişmesine önem verdiklerini söyledi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile iki yıldır Surlariçinde yaşayan çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anımsatan Zeybek, Vakıflar İdaresi’nin de desteği ile Lefkoşa Atatürk İlkokulu bahçesinde çocuklara geleneksel oyunların da yer aldığı bir alan yaratmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Zeybek, bu çalışmayı Lefkoşa içerisinde bulunan ve oyun alanları bulunmayan diğer okullara da yaratmaya hazır olduklarını vurguladı.