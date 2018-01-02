Çocuklara trafik bilinci kazandırıldı

Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu, Trafik Kazalarını Önleme Derneği işbirliği ile trafik bilinci kazandırma etkinliği düzenledi

Çocuklara Trafik ve Çevre bilincini küçük yaşlarda kavratmanın en iyi fırsat olması düşüncesiyle öğretmenleri Arzu Özön organizasyonunda gerçekleştirdikleri,Trafikte farkındalık etkinliğinde ailelerine çok anlamlı mesajlar vererek istek ve temennilerini ilettiler.

Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu Menekşeler sınıfı öğrencileri okul salonunda,Okul Müdürü Canan Gürkan ve öğretmenleri Arzu Özön önderliğinde ailelerine gösteri düzenlediler.

Yapılan etkinlikte Trafik kazalarını Önleme Derneği Başkanı Dr. Mehmet Zeki Avcı hazır bulundu ve ailelere bir konuşma yaptı ayrıca Trafik Eğitmenlerin’den Nesil Garanti Özön bir sunum yaparak gelen aileleri çocukların güvenliği ile ilgili bilgilendirdi.

Minikler Trafikte araçlara dikkat çekip,kendilerini farketmeleri için büyüklere mesajlar verdiler ve hazırladıkları pankartları gösteri sonunda Gönyeli çemberine giderek gösterdiler.