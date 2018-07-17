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“Çocuklara Sevgi Aşılıyoruz” projesi etkinliklerle başladı

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KKTC Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’nun Tabipler Odası ile işbirliği içinde gerçekleştireceği proje kapsamında aşı kapsayıcılığı, aşılama programı, hijyen eğitimi verilmesi, kitap okuma alışkanlığı kazandırılması ve cinsel istismarı önlemeye yönelik eğitim verilmesi planlanıyor

“Çocuklara Sevgi Aşılıyoruz” projesi etkinliklerle başladı
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Lefkoşa Suriçi’nde yaşayan, dezavantajlı konumda ve risk altındaki çocuklara yönelik hazırlanan “Çocuklara Sevgi Aşılıyoruz” projesi kapsamında çeşitli etkinlikler yapılmaya başlandı.
KKTC Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’nun Tabipler Odası ile işbirliği içinde gerçekleştireceği proje kapsamında aşı kapsayıcılığı, aşılama programı, hijyen eğitimi verilmesi, kitap okuma alışkanlığı kazandırılması ve cinsel istismarı önlemeye yönelik eğitim verilmesi planlanıyor.
Konuyla ilgili basın toplantısı bu sabah Tabipler Birliği toplantı salonunda Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve Tabipler Odası Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu ve ilgili uzmanların katılımıyla gerçekleştirildi.
TAŞÇIOĞLU
Tabipler Odası Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu, yaz tatili boyunca Suriçi’nde yaşayan ve hayata dezavantajlı başlayan çocuklara yönelik film gösterimi ve çeşitli faaliyetler sürdürüleceğini belirterek, komisyon ile aynı projede yer almaktan mutlu olduklarını belirtti.
Taşçıoğlu, hijyen eğitimi verileceğini, eksik aşıların kapsayıcılığının taranacağını ve aşıların yapılacağını kaydetti.
Dönemin en büyük risklerinden cinsel istismardan korunma yöntemleri konusunda uzmanların yardımcı olacağını belirten Taşçıoğlu, ne kadar çok çocuğa ulaşılırsa, o kadar başarı sağlanmış olacağını ve faydasının gelecek nesillerde görüleceğinin altını çizdi.
KARAOKÇU
Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da 2 yıldır dezavantajlı çocukları çevredeki risklere karşı koruma çalışması yaptıklarının altını çizerek, şubat ayında gerçekleştirilen “Maksimum Sanat Minimum Risk” çalışmasına işaret etti.
Lapta Gençlik Kampı’nda geçen hafta kişisel gelişime yönelik eğitim, sağlık ve kişisel gelişim eğitimi verildiğini anlatan Karaokçu, Tabipler Odası’nın değerli bir örgüt olarak projeye fayda sağlayacağına inandıkları için birlikte hareket etmeye karar verdiklerini söyledi.
Karaokçu, komisyon olarak yaptıkları çalışmalarda çok ciddi değer kayıpları gördüklerini ve bu değer kayıplarının çocukları daha güçsüz kılıp, risk altına aldığını ifade ederek, gençleri sosyal medyanın etkilerinden kurtararak, daha sosyal ilişkiler kurmalarını sağlayacak faaliyetlere yönlendirmek adına film gösterimi kararı aldıklarını belirtti.
Lefkoşa Surlariçi’nde Tabipler Odası katkısıyla aşı kampanyası ve hijyen eğitimleri verileceğini kaydeden Karaokçu, amacın çocukların etrafındaki koruma zırhını güçlendirmek olduğunu ifade etti ve çocukları korumanın toplumu koruma anlamına geldiğini kaydetti.
Karaokçu, Tabipler Odası’na, yönetim kuruluna, katkı veren komisyon üyelerine teşekkür etti.
RAZI
Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Eğitim Sorumlusu Dr. Gülcem Sala Razı da projeyi yaklaşık 2 yıldır sürdürdüklerini belirterek, hem psikolojik, hem de sosyal gelişime ihtiyaç duyan, dış dünyayla fazla iletişimi olmayan çocukların, her yapılan çalışmanın ardından farklı bir yönünü geliştirdiğini görmenin kendilerini motive ettiğini söyledi.
Razı, konuşma, kendini ifade etme, başarı ve sosyal ilişkilerde fayda sağlandığını gördüklerini belirterek, birçok kamu kuruluşu ve STÖ ile işbirliğinin bundan sonra da devam edeceğini sözlerine ekledi.
İLK FİLM “THE CHORUS”
Projenin ilk film gösterimi bugün saat 10.30’da Tabipler Birliği binasındaki Med-Club’da “The Chorus” (Koro) isimli filmin gösterimiyle gerçekleşti.
Ayda 1 olacak film gösterimleri talep gelmesi durumunda 15 günde bir olarak sıklaştırılacak.

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