Çocuklara sevgi aşılanıyor

Lefkoşa Surlariçi’nde yaşayan çocuklara yönelik “Yeni Yıla Sevgiyle Girelim” sloganı ile etkinlik düzenlendi

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun başta Lefkoşa Surlariçi’nde yaşayan çocuklar olmak üzere, tüm çocuklara yönelik olarak geliştirdiği “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi” devam ediyor.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dezavantajlı bir bölge olan Lefkoşa Surlariçi’nde yaşayan çocuklara yönelik “Yeni Yıla Sevgiyle Girelim” sloganı ile Halk Sanatları Vakfı ve Afrodizyak Organizasyon’la işbirliğinde bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlik, Halk Sanatları Vakfı’nın kullanımında bulunan Ayluga Kilisesi’nde Pazar günü 12.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşti.

Yüzlerce çocuğun katıldığı etkinlikte çocuklara çeşitli kuruşlar tarafından bağışlanan hediyeler dağıtıldı. Ayluga Kilisesi Bahçesi’nde kurulan oyun alanında doya doya eğlenen çocuklara yemek ve meyve suyu ikramı da yapıldı.

FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ

KKTC Fenerbahçeliler Derneği “Bin çocuk Bin forma” sloganı ile başlattıkları kampanya çerçevesinde etkinliğe destek verdi.

Kampanya çerçevesinde ilk formalar “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi” çerçevesinde etkinliğe katılan çocuklara dağıtıldı.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu adına konuşma yapan Burçin Ali Usta, forma armağan ettikleri çocuklardan, derslerinde başarılı olmaları için daha çok çalışma, öğretmenlerine, ailelerine ve büyüklerine saygılı birer çocuk olma sözü aldı.

Hiçbir karşılık beklemeden sadece çocuklara sporu sevdirmek ve onları sevindirmek adına bu projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Burçin Ali Usta, “Gözlerimiz dola dola formalarımızı dağıttık. Duygusal anların olduğu ortamda, yüz kadar çocuğumuza Fenerbahçe formalarını hiçbir karşılık beklemeden teslim ettik. Kimisi belki de bu formalara hiç ulaşamayacaklarını düşünüyordu. Kimisi sadece hayalini kuruyordu. Bugün birçok çocuğun hayallerini gerçeğe çevirdik. Bizler bir kulübün temsilcileriyiz. Ama en önce bizler birer insanız. Bir sivil toplum örgütü olan derneğimiz bugün birçok kulüp dernek kurum ve kuruluşa örnek olacak bir kampanyanın başlangıcını yaptı. Bu çocuklar çok şeyi hak ediyor” dedi.

Ali Usta, bundan önce olduğu gibi bundan sonrada Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından yürütülmekte olan “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi”ne destek vermeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

HASAN KARAOKÇU

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da yaptığı konuşmada, Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz Projesi kapsamında Lefkoşa Surlariçi’ndeki ailelere yönelik olarak yürüttükleri eğitim ve destek çalışmalarına “Yeni Yıla Sevgiyle Girelim” sloganı düzenledikleri etkinlikle devam ettiklerini söyledi.

“Çocuklarımızı güçlendirdiğimiz oranda onlara sağlıklı bir yaşam yolunda ilerlemelerine olanak yaratabileceğimizin, bilinci ile hareket ediyoruz” diyen Karaokçu, Başbakan Tufan Erhürman’ın verdiği güçlü destekle, Komisyon olarak emin adımlarla ilerlemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.



