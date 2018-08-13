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Çocuklara arkeoloji ve tarihi eserler konusunda eğitim

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Çocuklara arkeoloji ve tarihi eserler konusunda eğitim
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Taşkent Doğa Parkı’nda “Parkeoloji” etkinliği düzenlendi.
Taşkent Doğa Parkı’ndan yapılan açıklamaya göre “park” ve “arkeoloji”nin birleşiminden meydana gelen “Parkeoloji” çocuk etkinliği, Taşkent Doğa Parkı Aktivite Merkezi’nin ev sahipliğinde, Vakıflar Arabahmet İyilik Evi çocuklarıyla buluştu. 
Eğitmenliğini, arkeologlar Demet Karşılı, İsmet İşlem, Çınar Karal ve Sanat Tarihçisi Simten Güleç Kişmir’in yaptığı projede, arkeoloji ve tarihi eserlerle bunların nasıl korunabileceğiyle ilgili hem teorik hem uygulamalı eğitim verildi.
Oluşturulan yapay kazı alanında kazı çalışması yapan çocuklar, önceden yerleştirilen imitasyon eserleri bularak toprağın altından çıkardı.

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