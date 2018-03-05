Çocuklar yararına sergi

YDÜ İletişim Fakültesi’nin Çağlayan Çocuk Yuvası yararına düzenlediği “Biz” adlı fotoğraf sergisi yoğun ilgi gördü

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, akademik ve idari personelinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında Çağlayan Çocuk Yuvası Yararına düzenlediği “Biz” adlı fotoğraf sergisi yoğun ilgi gördü.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve fotoğraf çalışmalarının satışa sunulduğu sergiden elde edilen gelir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Çağlayan Çocuk yuvası çocuklarının ihtiyaçlarının karşılanması için kullanıldığı belirtildi.

Sergide; fotoğraf, fotokolaj ve illüstrasyon tekniklerinin kullanıldığı toplamda 60 adet fotoğraf Çağlayan Çocuk Yuvası’ndaki çocuklar için satışa sunuldu.

Fotoğraf Satışları Dijital Ortamda Devam Ediyor…

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği “Biz” isimli sergide yer alan fotoğrafların online satışının da özel olarak tasarlanan web sayfasından yapıldığı da kaydedildi. Biz Fotoğraf sergisi remi web sayfasından (www.bizfotografsergisi.com) satışta bulunan fotoğraflardan satın alınarak destekte bulunulabiliyor.

BÜTÜNÜN PARÇASI OLARAK “BİZ” OLMA KONUSU İRDELENDİ…

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili ve Görsel İletişim ve Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökçe Keçeci projeyle ilgili yaptığı açıklamada sergiyi, toplumumuzda ve dünyada sayıları her geçen gün artan ihtiyaçlı çocuklara vurgu yaparak farkındalık sağlamak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Doç. Dr. Keçeci, “Sergide satışa sunulan fotoğraflardan elde edilecek gelirle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bu kapsamda yer alan çocukların yüzlerini güldürmek adına küçük bir dokunuş gerçekleştirmek istedik” dedi. Fakülte akademik ve idari kadrosu olarak bir bütünün parçası olduğumuz gerçeğini kabullendiklerini ve “biz” olmaya karar verdiklerini ifade eden Doç. Dr. Keçeci, öğrendikleri ve öğrettikleri bilimsel gerçekleri toplumla paylaşma misyonuyla “Biz” konusunu farklı kişilerin gözü ve yorumuyla fotoğraflamayı hedeflediklerini anlattı.

Doç. Dr. Gökçe Keçeci şu şekilde konuştu: “Fakültemiz akademik ve idari kadrosu bu projeyle, toplumumuzda ve dünyada sayıları her geçen gün artan ihtiyaçlı çocuklara vurgu yaparak farkındalık sağlamak ve sergide satışa sunulan fotoğraflardan elde edilecek gelirle KKTC’de bu kapsamda yer alan çocukların yüzlerini güldürmek adına küçük bir dokunuş gerçekleştirmek istedik. Kimsesiz veya yoksul ailelerin çocuklarına ev ortamı sağlama gayretinde olan “Çağlayan Çocuk Yuvası”nı bu anlamda desteklemek ve toplumun her bir bireyinin aslında “biz” olduğunu anlamak-anlatmak amacındayız” dedi.

Gönüllük İlkesiyle AKUT Ekibi de Sergiye Destek Oldular

Yakın Doğu Üniversitesi AKUT ekibi insana yardımı kendilerine görev edinme bilinciyle sergi öncesi hazırlıkta ve sergi açılışında görev alarak destek oldu. AKUT ekibi kaptanı, takım arkadaşlarıyla birlikte her yıl fakültenin sosyal sorumluluk projelerinde görev almaktan mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, ilerleyen dönemlerde de düzenlenecek olan sosyal sorumluluk projelerinde görev almak istediklerini söyledi.