Çocuklar, sürprizlerle sevindirildi

Kıbrıs Montessori Okulları’nda yeni akademik yıl büyük heyecan ve coşkuyla başladı

Ülkede Montessori eğitim sistemi ile 0-6 yaş grubu çocuklara kreş ve anaokulu hizmeti veren Kıbrıs Montessori Okulları’nda, 2018-2019 Akademik Yılı başladı. ODTÜ Montessori Okulu’nda çocuklar, güne öğretmenlerinin kendileri için özenle hazırladıkları sürpriz hediyelerle başladı.

2018-2019 Akademik Yılı açılışında velilerle de bir araya gelen Okul Müdürü Bilgün Aligüllü Avcı, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı, verimli ve sağlıklı bir yıl geçirilmesini temenni etti.

Bilgün Aligüllü Avcı’nın konuşmasının ardından çocuklara ve velilere, yıldız kurabiyelerden oluşan ikramlıklar sunuldu.

Okul öğretmenleri, çocuklar ve veliler, hatıra fotoğrafı ile bu muhteşem günü ölümsüzleştirdi. Girne Montessori Okulu’nda yeni akademik yıl, okul bünyesinde düzenlenen parti ile başladı. Çocuklar, birbirinden güzel müzikler eşliğinde dans etti, gönüllerince eğlendi. Girne Montessori Okulu’nda yeni akademik yıl partisi, çocuklar için hazırlanan ikramlıkların sunulmasının ardından hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.

Öğretmenlerinin kendileri için hazırladıkları sürpriz hediyelerle yeni akademik yıla başlayan Montessori çocukları, oldukça keyifli bir gün yaşadı. Kıbrıs Montessori Okulları’nda büyük heyecan ve coşku yaşandı. Birlikte yeni bir akademik yıla daha başlamaktan duydukları mutluluk, çocukların ve öğretmenlerin yüzüne yansıdı.