Çocuklar sanatla buluştu

Girne Montessori Okulu öğretmen ve öğrencileri, “Sanata Dokunuş” isimli sergiyi izledi

Girne Montessori Okulu öğretmen ve öğrencileri, Ayhatun Ateşin’in, atölyesi Alashia INN’de “Sanata Dokunuş” isimli sergiyi izledi.

19 genç sanatçının eserlerinden oluşan “Sanata Dokunuş” sergisinde Girne Montessori Okulu çocukları ve öğretmenleri, resimden heykele, fotoğraftan seramiğe birçok sanat dalını yakından izleme fırsatı buldu.

Serginin izlenmesinin ardından Ayhatun Ateşin Girne Montessori Okulu öğretmen ve öğrencilerine farklı sanat dallarının icrası ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Girne Montessori Okulu çocukları sergide yer alan bazı eserleri de anne ve babalarına hediye etmek üzere satın aldı. Ateşin, ayrıca Montessori çocuklarına birer de kitap ayracı hediye etti. Girne Montessori Okulu öğretmen ve öğrencilerinin, “Sanata Dokunuş” isimli sergi ziyaretine Kıbrıs Montessori Okulları Eğitim Koordinatörü Hatice Düzgün de eşlik etti.

19 sanatçı olarca eser ülkenin tanınmış sanatçılarından Ayhatun Ateşin, Girne Montessori Okulu’na sergi ziyaretleri için teşekkür etti, okul öğretmenlerini ve Montessori çocuklarını sanata vermiş olduğu değerden dolayı tebrik etti.

Sanatçı Ateşin, Girne Montessori Okulu’nu “Sanata Dokunuş” sergisinde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Ateşin, duayen ve genç sanatçıların güncel eserlerinden oluşan “Sanata Dokunuş” sergisinin Aralık ayından beri izlenime açık olduğunu dile getirerek, sanat sever çok sayıda kişinin resimden heykele, fotoğraftan seramiğe farklı sanat dallarını Alashia INN’de izleme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Ayhatun Ateşin, “Sanatsal Dokunuş“ sergisinde, Artin Demirci, Samet Doğan, Elif Aydoğdu Ağatekin, Mediha Şevinç, Vedia Okutan Gaydeler, Gökhan Onur, Ruhiye Onurel Şimşek, Eda Taşlı, Gülay Yakar, Hikmet Uluçam, Umut Germeç, Ayşem Ötük, Aslıhan Kaplan Bayrak, Kadir Selçuk Yaşa, Emrah Güney, Ogün Yücel, Nurseren Tor, Fatma Sarıbaş, Şenay Buluğ’un eserlerinin yer aldığını kaydetti.