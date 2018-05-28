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Çocuklar “Oynamaya Gidiyoruz” etkinliğinde buluşuyor

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Çocuklar “Oynamaya Gidiyoruz” etkinliğinde buluşuyor
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SOS Çocuk Köyü, Dünya Çocuk Günü dolayısıyla cumartesi “Oynamaya Gidiyoruz” sloganıyla çocuklara yönelik etkinlik düzenliyor.
Lefkoşa Türk Belediyesi ile işbirliğinde Kumsal Parkı’nda 10.30’da başlayacak ve gün boyu devam edecek etkinlikte, oyunlar oynanacak, sihirbaz gösterileri yapılacak, balon uçurulacak, korolar şarkılar söyleyecek, seramik ve resim atölyeleri uygulamalı etkinlik düzenleyecek, yiyecek-içecek stantları kurulacak.
Geliri SOS Çocuk Köyü derneğine bağışlanacak etkinliğin herkese açık olduğu belirtildi

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