banner107
Zafer Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisinin
Zafer Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisinin
64 0
Satın aldığı kutunun içinden çıkanlara inanamadı
Satın aldığı kutunun içinden çıkanlara inanamadı
29 0
Lefkoşa toza dumana boğuldu
Lefkoşa toza dumana boğuldu
26 0
Hangisi seni daha çok korkutuyor?
Hangisi seni daha çok korkutuyor?
74 0
Renault'tan coupe formlu bir SUV
Renault'tan coupe formlu bir SUV
38 0
Barış mesajları verilecek
Barış mesajları verilecek
49 0
Doğancı'da, Tabak - Oktay dönemi
Doğancı'da, Tabak - Oktay dönemi
302 0
Cihangir'de anlamlı maçlar
Cihangir'de anlamlı maçlar
58 0
banner82
banner147

Çocuklar kendi kumbarasını yapıyor

banner27

Gancelli Sevgi Atölyesi sorumlusu Leman Cankat’ın önderliğinde Vakıflar Arabahmet İyilik Evi’nde kendi kumbaralarını kendileri yapan çocuklar, her çocuğa bir kumbara projesi adı altında çamurdan kendi kumbaralarını yaptılar

Çocuklar kendi kumbarasını yapıyor
banner137

Çocuklar, Vakıflar Arabahmet İyilik Evi’nde,  “Her Çocuğa Bir Kumbara” projesiyle tasarruflu olmayı öğrenerek, kendi kumbarasını yapıyor.
Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, Çocuklar, güvenli ortamda kaliteli zaman geçirmeleri ve sosyal aktivite fırsatı sunan Vakıflar Arabahmet İyilik Evi’nde eğlenirken, öğrenmeye ve yeni şeyler üretmeye devam ediyor.
Gancelli Sevgi Atölyesi sorumlusu Leman Cankat’ın önderliğinde Vakıflar Arabahmet İyilik Evi’nde kendi kumbaralarını kendileri yapan çocuklar, her çocuğa bir kumbara projesi adı altında düzenlenen etkinlikte, çamurdan kendi kumbaralarını yaptı. Çocukların hayal güçlerini yansıttığı çalışma sonucunda, renkli, birbirinden güzel kumbaralar ortaya çıktı. Çocuklar kumbara çalışması ile tasarruflu olmanın önemini kavrarken, bunun yanında emeğin, göz nuru çalışmanın ve üretmenin keyfini bir kez daha yaşamış oldu.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.