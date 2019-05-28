Çocuklar için müzik kursu başlıyor

Final Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi (Final Yaşam) bünyesinde müzik kursları başlıyor. 3-8 yaş arası çocuklara yönelik hazırlanan “Çocuklar İçin Müzik Atölyesi” kursunda çocukların kendi doğal becerilerini keşfedebilecekleri ve var olan öğrenme becerilerini müzik eğitim programı ile bilişsel öğrenmeye dönüştürebilecekleri sanat eğitimi verilmesi hedefleniyor.

Final Yaşam’daki yüksek nitelikli müzik eğitimi kursları, çocukların çok yönlü gelişebilmelerini ve düşünebilmelerini, aynı zamanda problem çözebilmelerini ve yaratıcılıklarını hayatlarının tüm alanlarında kullanabilmelerini sağlayacak. “Çocuklar İçin Müzik Atölyesi” kursları her hafta Perşembe günleri 17.30–18.30 saatleri arasında Final Üniversitesi’nde yapılacak.

Bunun yanında açılacak olan enstrüman kurslarında da çocuklar ve yetişkinlere yönelik piyano, flüt, gitar, keman ve bağlama dersleri verilecek. Alanında deneyimli eğitimciler veya akademisyenler tarafından verilecek olan bu kurslar da Haziran ayında başlayıp yaz boyu devam edecek. Final Yaşam, çocuklara yönelik müzik kursları yanında yaş sınırı olmaksızın yetişkinlere de kapılarını açacak. Enstrüman kursları için gelecek olan başvurulara göre kursların günü ve saati belirlenecek.

Final Yaşam Müzik Kursları katılımcıları kurs bitiminde sertifika alacak ve belli aralıklarla konserler de verecek.

Yaşamsal ve kültürel değerlerin giderek kaybolmaya yüz tuttuğu teknoloji çağında, hazırlanmış olan Final Yaşam Müzik Kursları eğitim programıyla, çocuklara erken yaşlarda sanat aracılığı ile verilen eğitimin olumlu ve kalıcı davranışların kazanılması hedefleniyor. Bunun yanı sıra kendilerini daha özgürce ifade edebilmelerini, sosyalleşmelerini, özgüven ve sorumluluk duygularını artırmalarını, kendi kültürel değerlerini öğrenebilmelerini ve sanatla olan ilişkilerini güçlendirmelerini sağlayacak bir eğitim programı planlanıyor. Bu kurslarla, çocuklara sanat eğitimi fırsatı sunulurken ebeveynlere de çocukları için güvenilir ve nitelikli sanat eğitimi ortamları hazırlanmış oluyor.

Final Yaşam Müzik Kurslarına muzikkursu@final.edu.tr adresinden başvuru yapabilir ve (0392) 650 66 66 numaralı telefondan kurslarla ilgili detaylı bilgi öğrenilebilir.