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Çocuklar hediyelerle sevindirildi

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İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, çocuklara hediyeler verdi

Çocuklar hediyelerle sevindirildi
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, koltuğunu Şht. İlker Karter İlkokulu 5. sınıf öğrencisi Ali Tilki’ye emanet etti. 
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Şht. İlker Karter İlkokulu ve Türkiye’den kardeş okulu Mamak Kavaklıdere Ortaokulu ile İskele Maarif Anaokulu’ndan öğrencileri makamında kabul etti. 
İskele Belediye Başkanlığı makamına oturan 5. Sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Ali Tilki, öğrenciler arasında yapılan seçim sonucu başkan oldu. Şht İlker Karter İlkokulu Müdürü Coşkun Akyerli tarafından çocuklara Belediye Başkanı’nın nasıl seçildiği anlatıldı. 4 yılda bir yapılan seçimlerle başkanın belirlendiğini söyleyen Akyerli, İskele Belediye Başkanı olmak isteyenlerden sadece birinin yapılacak oylama sonucu başkan olabileceğini söyledi. Bunun üzerine 3 arkadaşı ile birlikte aday çıkan Ali Tilki, arkadaşlarının yaptığı oylama sonucu başkan seçildi.  
Sadıkoğlu da seçim sonucu birinci gelen Şht. İlker Karter İlkokulu 5. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Ali Tilki’ye makamını devretti. 
Kendisini ziyaret eden çocuklar nezdinde tüm çocukların 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Sadıkoğlu, yarının büyükleri çocukların, kendilerini iyi yetiştirmelerinin önemine vurgu yaptı ve konuşmasının ardından çocuklara hediyeler verdi.  
 

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