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Çocuklar hayallerini anlattı

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26.Gazimağusa Çocuk Festivali kapsamında düzenlenen Mektup Yazma Yarışması’nda çocuklara “Elinizde fırsat olsaydı ülkenizde değiştirmek istediğiniz üç şey ne olurdu?” sorusu soruldu

Çocuklar hayallerini anlattı
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Gazimağusa Belediyesi ile Mağusa Kültür Derneği(MKD) işbirliğinde düzenlenen 26.Gazimağusa Çocuk Festivali kapsamında 22. Mektup Yazma Yarışması, Gazimağusa, Girne ve İskele İlçelerinde gerçekleştirildi.

Gazimağusa, Girne ve İskele’den çeşitli okullardan yaklaşık 1000 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri Namık Kemal Lisesi, Yeni Erenköy İlkokulu, Şht. İlker Karter İlkokulu, 23 Nisan ilkokulu ve Anafartalar Lisesi’nde Mektup Yazma Yarışması’na katıldı. Yarışmada, tüm sınıflara “elinizde fırsat olsaydı ülkenizde değiştirmek istediğiniz 3 şey ne olurdu?” sorusu soruldu.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter Namık Kemal Lisesi’nde yaptığı konuşmada, mektup yazmanın insanların duygu ve düşüncelerini kağıda dökebilmenin en iyi yolu olduğunu ifade ederek, ancak yaz abilmenin ön koşulunun kitap okumak olduğunu belirterek öğrencilere bol bol kitap okumaları ve yazmaları tavsiyesinde bulundu. Festivale gereken desteği vermeye devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı İsmail Arter, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek öğrencilere başarılar diledi.

 

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