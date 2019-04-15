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Çocuklar eğlenceli anlar yaşadı

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Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin 448. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, ülke genelinde 8 bölgede İyilik Festivali düzenleniyor. İyilik Festivali önceki gün başladı ve 20 Nisan’a kadar sürecek.

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Çocuklar eğlenceli anlar yaşadı
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İyilik Festivali’nin ilki, Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda gerçekleştirildi. Eğlenerek iyilik yapmanın önemini öğrenen çocuklar, festivalde, Rafadan Tayfa’nın gösterisi ile eğlenceli ve öğretici anlar yaşadı.

İyilik Festivali, Namık Kemal Meydanı’nda yer alan etkinlik ile başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici sahne aldı, Stüdyo 21 Dans Grubu gösteri sundu, akrobasi gösterisi yapıldı. TRT’nin sevilen programı Rafadan Tayfa karakterleri, çocuklara güzel anlar yaşattı.

Festivale katılan çocuklara, geçtiğimiz ocak ayında yapılan Rafadan Tayfa Sinema Günleri’nde ilkokul öğrencilerin çizdiği ve kitap haline getirilerin “iyilik resmi kitabı” ve toprağa ekildiğinde çiçek açan “iyilik tohumları” dağıtıldı.

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