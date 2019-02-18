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Çocuklar doyasıya eğlendi

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Kıbrıs Montessori Okulları öğretmen ve öğrencileri, Montessori eğitim sistemini tanıtmak amacı ile Erülkü Süpermarket’te düzenlenen organizasyonda buluştu

Çocuklar doyasıya eğlendi
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KKTC’de 0-6 yaş grubu çocukların eğitiminde temel rol oynayan ve tıp, doğa bilimleri dahil birçok bilim dalıyla çalışan Kıbrıs Montessori Okulları, hafta sonu Erülkü Süpermarket’te tanıtım organizasyonu yaptı.

ODTÜ, Lefkoşa ve Girne Montessori Okulları öğretmen ve öğrencilerinin Montessori eğitim sistemini tanıttığı organizasyon büyük ilgi gördü.

Montessori eğitim materyallerinin de tanıtıldığı organizasyonda, öğretmenler, konuklara Montessori eğitim sistemi ve uygulamaları hakkında detaylı bilgiler verdi. Soruları yanıtladı. Tanıtım organizasyonu kapsamında, tiyatro gösterisi, fotoğraf sergisi, boyama çalışmaları, kitap tanıtımı, yüz boyama ve daha birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Kıbrıs Montessori Okulları Drama Öğretmeni Akile Kıvanç Rıza, kaleme aldığı hikaye kitabını da bu çok özel günde Montessori çocukları ve tanıtımı izleyenlerle buluşturdu. Montessori eğitim sistemini tanıtım organizasyonuna okul öğretmenleri ve çok sayıda velinin yanı sıra, Kıbrıs Montessori Okulları Eğitim Koordinatörü Hatice Düzgün de katıldı.

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