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Çocuklar doyasıya eğlendi

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Girne Belediyesi’nin düzenlediği Yarıyıl Şenliği’nde Çocuk Partisi gerçekleştirildi; miniklerin sevinci görülmeye değerdi

Çocuklar doyasıya eğlendi
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Girne Belediyesi’nin, okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle “Eğitime Kısa Bir Mola” sloganıyla 4-11 yaş arası çocuklara yönelik düzenlediği Yarıyıl Şenliği devam ediyor. Şenlik kapsamında, önceki gün Girne Bandabuliya’da Çocuk Partisi gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, yüz boyama etkinliğiyle başlayan Çocuk Partisinde, çocukların, palyaçolar ve sevimli maskotlarla birlikte çeşitli oyunlar ve yarışmalarla mutlu bir gün geçirdikleri belirtildi.


Açıklamada, etkinliklerin, 12 Şubat Salı günü Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Masal Atölyesi, 14 Şubat Perşembe günü Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Ritim Atölyesi’yle devam edeceği kaydedildi.


Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “Eğitime Kısa Bir Mola” sloganıyla bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Yarıyıl Şenliğinde tüm çocukların güzel vakit geçirmelerini diledi.
Güngördü, çocuklardan çevrelerini temiz tutmaları, ailelerine, arkadaşlarına doğaya ve hayvanlara karşı saygılı ve sevgi dolu olmaları konusunda söz vermelerini istedi. 


Güngördü, bundan sonra da belediye olarak çocuklara eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

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