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Çocuklar Çağlayan Parkı'nda eğlendi

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Çocuklar Çağlayan Parkı'nda eğlendi
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Demokrat Parti (DP) Lefkoşa İlçe Kadın Örgütü çocuk festivali düzenledi.

Bu yıl birincisi gerçekleştirilen “Geleneksel Çocuk Festivali” kapsamında Lefkoşa Çağlayan Parkı’nda Çocuk Oyun Parkı kuruldu ve çocuklara yönelik çeşitli oyun ve etkinlikler gerçekleştirildi.

DP GENEL BAŞKANI SERDAR DENKTAŞ’IN 23 NİSAN MESAJI

Öte yandan DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bişr mesaj yayınladı.

Denktaş 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlama mesajına Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklar için; “Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet’i biz kurduk, O’nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz” sözleriyle başladı. Denktaş mesajının devamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıldönümü olan bugün, Türk Milletinin en parlak sayfalarında tarihteki yerini aldığını, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde bağımsızlığını kazanan Türkiye Cumhuriyeti’nin, her alanda büyük kazanımlar elde ettiğini, gerçekleştirdiği atılımlarla büyük başarılara ulaştığını ve dolayısıyla bugünün milli bayramımız olduğunu kaydederek tüm çocuklara seslendi; "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bizler, refah seviyesi yüksek ve mutlu bir KKTC’nde yaşamınız için çalışırken, sizlere Cumhuriyeti, Bağımsızlığı, Özgürlüğü emanet ediyoruz. Bayramınız kutlu olsun" dedi.

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