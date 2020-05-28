City Park Homes’dan kahramanlara anlamlı hareket

Covid - 19 salgınında canları pahasına çalışan sağlık çalışanları, polis teşkilatı üyeleri ve belediye çalışanlarına Limasol GYO Projesi olan CITY PARK HOMES’dan alacakları konutlar için anında 20.000 TL ‘lik teşekkür hediye çeki takdim edilecek

Dünyayı etkisi altına alan Covid - 19 salgınında canları pahasına çalışan sağlık çalışanları, polis teşkilatı ve belediye çalışanlarına yönelik CITY PARK HOMES’dan anlamlı bir kampanya duyurusu yapıldı.

“Kahramanlarımız bir alkıştan fazlasını hak ediyorlar” başlığı ile yapılan açıklamada sağlık çalışanları, polis teşkilatı üyeleri ve belediye çalışanlarına Limasol GYO Projesi olan CITY PARK HOMES’dan alacakları konutlar için anında 20.000 TL ‘lik teşekkür hediye çeki takdim edilecek.

City Park Homes Yetkili Satış Koordinatörü Hüseyin Sadeghi:

‘‘Covid - 19 süresince hayatlarını ortaya koyarak, canla başla çalışan, emeği asla ödenemeyecek sağlık çalışanlarımız, polis teşkilatımız ve belediye çalışanlarımız kısacası Kahramanlarımız bir alkıştan fazlasını hak ediyorlar. Böylesi üstün başarıya kayıtsız kalmamız mümkün olamazdı. Limasol GYO’nun inşa ettiği City Park Homes projemizi kahramanlarımıza yönelik sunarak; alacakları konutlar için anında 20.000 TL’lik teşekkür hediye çeki takdim ediyoruz. Salgın süresince bizler evlerimizde sağlıcakla kalalım diye gece gündüz üstün başarı ile çalışan kahramanlarımız kirada ise kirada oturmayıp ev sahibi olsunlar diye; ya da ev sahibi olanların ise geleceğe yönelik yatırım amaçlı kendi bünyemizde oluşturuduğumuz kampanya çerçevesinde City Park Homes’da nezih bir ortamda kaliteli bir yaşam sürmeleri için bizlerde payımıza düşen teşekkürümüzü bu şekilde hediye etmek istedik.’’

Sadeghi ayrıca Türk koçanlı City Park Homes projesinin Lefkoşa’nın yükselen değeri Hamitköy’de; yeni çevre yoluyla birlikte tüm ilçelere rahat ulaşım mesafesi ile daha da değer kazandığını belirtti. Merkezi avantajlı konumu ile duraklara, özel - devlet okullara, üniversitelere olan yakınlığı da gözönünde bulundurulduğunda; hem şehir hayatına hem de doğayla iç içe çok özel bir noktada bulunduğunun altını önemle çizdi.

City Park Homes 7/24 özel güvenlik, artı kamera sistemleri olan, geniş otopark alanı, iç ve botanik bahçe yapılanması, tenis kortu, ek su depoları, asansör ve jeneratör gibi hayatı kolaylaştıran ana unsurların yanı sıra birçok ayrıcalıklı detay ile özel tasarlandığını da belirtti. Sadeghi, City Park Homes projesini yakından görmek isteyen müşterileri ve emlak firmalarını hafta içi 8:00-17:00 Cumartesi 8:00-13:00 saatlerinde ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti. Lha