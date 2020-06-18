City Park Homes’da 50. Yıl Range Rover kutlaması

9 Haziran Cuma günü saat 20:00’de Hamitköy’de başlayacak olan City Park Homes 2020 Range Rover Show’da seçkin misafirler ile 50. Yıl hep birlikte kutlanacak

1970’de ilk kez çıkan Land Rover’ın Range Rover modelinin bu yıl dünya’da 50. Yılı kutlanmakta. 19 Haziran Cuma günü saat 20:00’de Hamitköy’de başlayacak olan City Park Homes 2020 Range Rover Show’da seçkin misafirler ile 50. Yıl hep birlikte kutlanacak.

Gece’de sergilenecek modeller arasında Range Rover Sport , Range Rover Velar, Range Rover Evoque, Discovery ve Discovery Sport yeralacak. İlgili kutlamada; misafirler; uzman danışmanlardan araçlar hakkında detaylı bilgi alabilecekler. 50. Yıl kutlamasına özel gecenin sürprizi ise katılan misafirler arasında canlı çekiliş yapılacak olmasıdır.

City Park Homes’un eşsiz ortamında müzik ve koktyel eşliğinde yapılacak olan gecede Kıbrıs’ın farklı sektörlerinden iş insanlarının yeni tamamlanan lüks siteyi ve 50. yıl özel Range Rover modellerini yakından inceleme fırsatı bulacaklardır.

City Park Homes Yetkili Satış Koordinatörü Hüseyin Sadeghi ve Borusan Oto Kıbrıs Ltd. Ülke Müdür’ü Özden Mehmed ilgili geceye katılacak olan değerli misafirleri bu özel gecede City Park Homes ‘da ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını ifade ettiler.

City Park Homes Yetkili Satış Koordinatörü Hüseyin Sadeghi ise, Lefkoşa’nın yükselen değeri Hamitköy’de eşsiz olanaklar sunan City Park Homes’da ülkenin önde gelen firmalarından birisi olan Borusan Oto Kıbrıs’ın tanıtım gecesine ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Sadeghi ayrıca, City Park Homes’un ev sahibi olmak isteyenler için eşsiz fırsatlar sunduğunun altını çizdi. Türk koçanlı City Park Homes projesinin Lefkoşa’nın yükselen değeri Hamitköy’de; yeni çevre yoluyla birlikte tüm ilçelere rahat ulaşım mesafesi ile daha da değer kazandığını belirten Sadeghi, Merkezi avantajlı konumu ile duraklara, özel - devlet okullarına, üniversitelere olan yakınlığı da gözönünde bulundurulduğunda; hem şehir hayatına hem de doğayla iç içe çok özel bir noktada bulunduğunun altını önemle çizdi. City Park Homes 7/24 özel güvenlik, artı kamera sistemleri olan, geniş otopark alanı, iç ve botanik bahçe yapılanması, halı saha, 300 ton yer altı su depoları, asansör ve jeneratör altyapısı gibi hayatı kolaylaştıran ana unsurların yanı sıra birçok ayrıcalıklı detay ile özel tasarlandığına vurgu yapan Sadeghi, bu geceye katılanlara özel 20,000 TL’lik özel indirim çeki verileceğini belirterek; bu gece haricinde de City Park Homes projesini yakından görmek isteyen müşterileri ve emlak firmalarını hafta içi 09:00-18:00 Cumartesi 09:00-13:00 saatlerinde ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti. Lha