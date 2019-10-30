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City Mall'da 3. yaş coşkusu yaşanacak

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Cıty Mall AVM 3.yaşını dünyaca ünlü şarkıcı Otilia konseri ile kutlayacak

City Mall'da 3. yaş coşkusu yaşanacak
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Mağusa'da Ekim 2016’dan beri Kıbrıs haklının hizmetinde olan Kuzey Kıbrıs’ın en büyük ve en modern alışveriş ve yaşam merkezi City Mall, 3 yıldır perakende sektöründe gerçekleştirdiği yeniliklerle başarılı ve öncü bir isim haline geldi.

Seçkin dünya markalarını 30 bin metre kare kapalı alanda, tek çatı altında buluşturan ve Kuzey Kıbrıs’ta perakende sektörüne önemli bir canlılık getiren City Mall, 3. yaşını dünyaca ünlü sanatçı OTILIA ile kutlamaya hazırlanıyor.

Tüm dünya listelerinde hit olan şarkısı Bilionera, ile tanınan Şarkıcı OTILIA, 2 Kasım Cumartesi günü saat 17.00'de City Mall 3. yıl konserinde sahne alacak. (MHA)

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