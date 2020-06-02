CITY MALL AVM sinema severlere kapılarını açtı

CITY MALL AVM bu kez Dünya’da bir ilke daha imza atarak, covid -19 süreci ardından Cinemall sinema salonlarını bugün hizmete açtı

City Mall AVM sinema salonları Cinemall, Covid -19 sürecinin ardından bugün yeniden sinema severlere kapılarını açtı.

Cinemall hijyen ve sterilizasyonun önemini en üst seviyede tutarak ada’da ilk niteliğindeki düzenlemelerle , özel hijyen çalışmalarıyla tedbiri elden bırakmadan adeta evinizde film izlercesine konforlu ve keyifli bir ortam sağlıyor.

Cinemall sinema salonları, seyircisi ile yeniden buluşmanın heyecanı ile haftanın hergünü , tüm seansları 15 TL özel fiyatla satışa sundu. İzleyicilerine daha iyi hizmet vermeyi amaçlayan Cinemall online satış uygulamasını da açılışı ile birlikte hayata geçirdi. Artık Sinema severler https://www.biletiva.com/tags/movie adresinden biletleri online olarak satın alabilecekler.

Covid -19 süreci sonrasında bugün itibariyle seyircisi ile buluşan Filmler ; Aşk Tesadüfleri Sever, Rafa’dan Tayfa Göbekli Tepe , Garez 01-04 Haziran tarihleri arasında gösterimde olacak.

City Mall AVM’de yer alan restoranlarla iş birliği kurarak özel indirim imkanları sağlayan Cinemall, City Mall Food Courd katında bulunan Sultan Ahmet, Sampi, Pita, Waffle Art ve Old Plane restorantlarında yemek yiyen herkese sinema biletini 8 TL olarak ücretlendirerek uygun fiyatlarla yemek ve film keyfini misafirlerine sunuyor. (MHA)