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CITY MALL AVM sinema severlere kapılarını açtı

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CITY MALL AVM bu kez Dünya’da bir ilke daha imza atarak, covid -19 süreci ardından Cinemall sinema salonlarını bugün hizmete açtı

CITY MALL AVM sinema severlere kapılarını açtı

City Mall AVM sinema salonları Cinemall, Covid -19 sürecinin ardından bugün  yeniden sinema severlere kapılarını açtı.

Cinemall hijyen ve sterilizasyonun önemini en üst seviyede tutarak  ada’da ilk niteliğindeki düzenlemelerle , özel hijyen çalışmalarıyla tedbiri elden bırakmadan adeta  evinizde  film izlercesine   konforlu ve keyifli  bir ortam sağlıyor.

Cinemall sinema salonları, seyircisi ile yeniden buluşmanın heyecanı ile  haftanın hergünü , tüm seansları 15 TL  özel fiyatla satışa sundu. İzleyicilerine daha iyi hizmet vermeyi amaçlayan Cinemall online satış uygulamasını da açılışı ile birlikte hayata geçirdi. Artık Sinema severler  https://www.biletiva.com/tags/movie   adresinden  biletleri online olarak satın alabilecekler.

Covid -19 süreci sonrasında bugün itibariyle seyircisi ile buluşan Filmler ;  Aşk Tesadüfleri Sever, Rafa’dan Tayfa Göbekli Tepe , Garez  01-04 Haziran tarihleri arasında gösterimde olacak.

City Mall AVM’de yer alan restoranlarla  iş birliği kurarak  özel indirim imkanları sağlayan Cinemall, City Mall Food Courd katında bulunan Sultan Ahmet, Sampi, Pita, Waffle Art ve Old Plane restorantlarında  yemek yiyen  herkese  sinema   biletini 8 TL olarak ücretlendirerek  uygun fiyatlarla yemek ve  film keyfini misafirlerine sunuyor. (MHA)

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