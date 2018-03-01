banner107
Sibirya soğuğu can aldı
Sibirya soğuğu can aldı
4 0
5 0
44 0
3. Tatlısu Ot Kültür Festivali
3. Tatlısu Ot Kültür Festivali
16 0
28 0
50 0
27 0
18 0
banner82
banner147

“Cinnet Mevsimi” belgeseli Basın–Sen’de gösterilecek

banner27

Basın-Sen’den yapılan açıklamada, “Arda’nın 29. doğum yıldönümü olan 2 Mart’ta, Arda’yı anmak ve ülkede çok yaygın olan uyuşturucu ticaretini, uyuşturucuya karşı verilen mücadeleyi, Arda'nın ölümüyle ilgili hâlâ gün ışığına çıkarılamayan konuları farklı boyutları ile tartışmak amacıyla” böyle bir gösterim düzenlendiği belirtildi

“Cinnet Mevsimi” belgeseli Basın–Sen’de gösterilecek
banner137

2015 yılında, uyuşturucu tacirlerinin kurbanı olarak hayatını kaybeden Arda Erkan'ın yaşamını konu alan “Cinnet Mevsimi” belgeseli Basın–Sen’de gösterilecek.  
2016 yılında yapılan belgesel film, yarın akşam saat 20.00'de Basın–Sen Lokali’nde gösterilecek.
Basın-Sen’den yapılan açıklamada, “Arda’nın 29. doğum yıldönümü olan 2 Mart’ta, Arda’yı anmak ve ülkede çok yaygın olan uyuşturucu ticaretini, uyuşturucuya karşı verilen mücadeleyi, Arda'nın ölümüyle ilgili hâlâ gün ışığına çıkarılamayan konuları farklı boyutları ile tartışmak amacıyla” böyle bir gösterim düzenlendiği belirtildi.
Yönetmenliğini Elvan Levent'in üstlendiği “Cinnet Mevsimi” belgeseli, Kıbrıs’ta konuyla ilgili ilk kapsamlı çalışma olarak dikkat çekiyor. Filmin yapılma amacı; “örgütlerde, okullarda ve üniversitelerde gösterilerek hem şimdiki hem de gelecek kuşaklara bir ders niteliğinde aktarılması”.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.