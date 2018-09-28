Cihangir’de ‘Abohorlular Günü’ coşkusu

Değirmenlik Belediyesi’ne bağlı Cihangir köyünde her yıl “Abohorlular Günü Ekinlikleri” adı altında gerçekleşen etkinlik, geçtiğimiz Pazar akşamı saat 17:30’da yapıldı.

Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun folklör gösterisi ve yine Değirmenlik Belediyesi Altın Kalpler Korosu’nun konseri ile şenlenen etkinlik, Değirmenlik Belediyesi’nin, Cihangir Muhtarlığı’nın ve Cihangir Gençlik ve Spor Kulübü işbirliği ile gerçekleşti.

Cihangir Spor Tesisleri’nde gerçekleşen gecede Yakın Doğu Dans Grubu’nun muhteşem dansı da izleyicileri etkiledi. Gece Grup Cousens’in konseriyle devam etti.

Halkın yoğun katılımının olduğu etkinlikte ayrıca Yıltan Taşçı’ya ait “Yaşayan İnsanlar” adlı serginin açılışı da yapıldı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, gecede yaptığı konuşmasında ilk olarak Cihangir’de doğup büyüdüğünü, Cihangir Spor Kulübü’nde başkanlık yaptığını ve takımı Süper Lig’e getiren kişi olduğunu anımsattı.

Başkan Ali Karavezirler, 24 Haziran seçimlerinin ardından belediye başkanı seçilmesiyle birlikte, meclis üyeleri ve halk ile iç içe çalışmalar yürüttüğünün altını çizerek, doğduğu köy olan Cihangir’de bir etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karavezirler, gecede emeği geçen ve katkısı olan herkese teşekkür etti.

Cihangir Muhtarı Mehmet Reis de, gecede bir konuşma yaparak, katılan herkese teşekkür etti.