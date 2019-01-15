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Cihangir - Düzova İlkokulu'ndan anlamlı etkinlik

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Cihangir - Düzova İlkokulu düzenlediği etkinlik ve yarışmayla Liderimiz Dr.Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanı R.Raif Denktaş’ı andı

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Cihangir - Düzova İlkokulu'ndan anlamlı etkinlik
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Mesarya bölgesi İlkokullarından olan Cihangir - Düzova İlkokulu düzenlediği etkinlik ve yarışmayla Liderimiz Dr.Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanı R.Raif Denktaş’ı andı.

Cihangir - Düzova İlkokulu'nda gerçekleşen etkinlikte liderimiz Dr.Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanı R.Raif Denktaş ölüm yıldönümlerinde; Kıbrıs Türk Halkı’nın hakları ve bağımsızlığı için verdikleri mücadeleyi hatırlayarak onlar saygı ve minnetle anıldı. 

Etkinlik kapsamında düzenlenen yarışmaya Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler,Cihangir muhtarı, Düzova muhtarı, okul aile birliği başkan ve üyeleri ile veliler katıldılar.

Etkinlik okul korosunun söylediği iki marş ile başladı. Ardından 4 masada 12 öğrencinin katıldığı bilgi yarışması yapıldı. Tören sonunda yarışmaya katılan öğrencilere belge ve hediyeleri verildi.

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