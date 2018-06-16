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Cezaevinde tiyatro gösterisi

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Cezaevinde 21 yaş altındaki gençlerin topluma kazandırılması amacıyla yürütülen proje çerçevesinde tiyatro oyunu sahnelendi

Cezaevinde tiyatro gösterisi
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Merkezi Cezaevi’nde, 21 yaş altındaki çocuk ve gençlerin topluma kazandırılması amacıyla yürütülen proje çerçevesinde önceki akşam etkinlik düzenlendi.

Cezaevi bahçesinde yapılan etkinlikte önyargı isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Gecede ayrıca müzisyenler Fikri Karayel, Yıltan Taşçı, Grup Laterna ve Grup Rast da sahne alarak şarkılarıyla neşeli saatler yaşattı.

Gecede konuşma yapan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, tutuklu ve hükümlülerin de insan olduğunun her zaman anımsanması gerektiğini söyledi.

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