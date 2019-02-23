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Çeyrek asır buluşması

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Turizm ve Folklor Araştırma Derneği (TUFAD) 25.yıl etkinlikleri devam ediyor. Bu bağlamda TUFAD, kendi içinde de kardeş kuruluşlarla kaynaşma ve birliktelik için dernek binasında bir araya geldi

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Çeyrek asır buluşması
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Mustafa ERKAN

Turizm ve Folklor Araştırma Derneği (TUFAD),25 yıl kutlamaları büyük bir coşku ile başladı.İki toplumun yakınlaşmasında ve barış kültürü oluşturulmasında önemli bir rol üstlenen TUFAD, kendi içinde de kardeş kuruluşlarla kaynaşma ve birliktelik için dernek binasında bir araya geldi.

Bu çerçevede, düzenlenen ‘Çeyrek asır buluşması’, Ağır Adımlar, Folk-Der, FOGEM, Göç – Taş, Has – Der  grup başkanları, eğitmenleri ve temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti.

Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları ve Halk Dansları Federasyonu ilk başkanı geceye katılanlar arasındaydı. 

TUFAD lokalinde gerçekleşen buluşmada büyük heyecan ve coşku yaşandı.

Konuşmalar gerçekleşti

Gecede dernek başkanı Ali Tümsoy hoş geldiniz konuşması yaptı.

Ardından dernek başkanları da söz alarak, “Ciddi bir şekilde çalışmalara ve ülkenin kültürüne katkısının devam etmesi ümidiyle. Kıbrıslı olmanın gururu ile yoluna devam etsin.” diyerek, nice 25 yıllar dilediler.   

Kokteyl ile başlayan gecede konuklar görüşüp sohbet etme imkanı buldular. 25 yıl sonra sahip oldukları  kendi çatısı altında ‘Çeyrek asır buluşması’ gerçekleştirmenin mutluluğunu da yaşadılar.

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