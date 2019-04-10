Ceynur Pehlivan'dan "Sokak Kütüphaneleri" Projesine katkı

LTB’den verilen bilgiye göre, Pehlivan ziyarette LTB’nin bir süre önce hayata geçirdiği “sokak kütüphaneleri” projesine katkıda bulunarak, kendi yazdığı Ateş Çiçeği isimli kitabı Başkan Harmancı’ya takdim etti.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı kabulde yaptığı konuşmada, sokak kütüphaneleri projesi ile kitap okuma alışkanlığının artırılması ve kitaba erişimi olmayan çocuk ve yetişkinlerin kitaba ulaşabilmelerini sağlamayı hedeflediklerini belirterek, Pehlivan’a projeye yapmış olduğu katkıdan ötürü teşekkür etti.
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