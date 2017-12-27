"Çevre ve geri dönüşüm duyarlılığı çok güzel"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu’nu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Meral Akıncı, Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu öğrencilerinin çevre ve geri dönüşümü simgeleyen kostümler giyerek yaptıkları gösteriyi izledi.

Akıncı, gösteri sonrası yaptığı konuşmada, insanlık ve erdem gibi konularda okul öncesi öğrencilerine eğitim verirken okullara büyük görev düştüğüne değinerek, çevre ve geri dönüşüm ile ilgili gösterilen duyarlılık için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı’nın önderliğinde başlatılan ”Temiz Düşün” kampanyası kapsamında çevreyi koruma ve temizleme çalışmalarına katkılarının sürdüğünü ifade eden Meral Akıncı şunları kaydetti:

“Bu okul, projenin başladığı günden itibaren kendi olanakları, kendi değerleri ile kendilerini her türlü şartta ortaya koymuşlar, hem de geri dönüşümü yaşatmışlardır.”

Akıncı, Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nin de ayrıca bu etkinliğe katkı koyduğunu belirterek, okulun çevre ile ilgili bundan sonraki çalışmalarına da katkı koymaya hazır olduklarını kaydetti.

Meral Akıncı, ayrıca ziyaretinin anısına okulun bahçesine çiçek ekti.