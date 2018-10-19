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Çevre Koruma Dairesi, yeni bir proje başlatıyor

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Çevre Koruma Dairesi, yeni bir proje başlatıyor
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Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, kağıt ve karton atıkların geri dönüşümde kullanılabilesi için bir etkinlik kampanyası başlatıyor. 
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, atık kağıt ve kartonların ayrı olarak toplanması ve halkın bilinçlendirilmesi amacı ile Çevre Koruma Dairesi, Taşkent Doğa Parkı, Lefkoşa Polifonik Lions Derneği ve Greenwise Ltd. işbirliğinde yarın 09.00-17.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinlikte farkındalık yaratılması da amaçlanıyor. 
İLK ETKİNLİK LEFKOŞA’DA 
Lefkoşa’da Metropol Süpermarket’in arka tarafında bulunan belediyeye ait park yerinde yapılacak ilk etkinlikte atık kağıt ve karton toplama aracı gün boyunca söz konusu bölgede bekletilecek ve tüm vatandaşlar evlerinde bulunan kağıt ve karton atıklarını çöp torbaları içerisinde araca atabilecek.
Etkinlikler bundan sonra farklı bölgelerde düzenli olarak yapılacak olup halka duyurulacak. Vatandaşlar evlerinde bulunan kağıt ve karton atıklarını biriktirerek hafta sonları belirlenecek noktalara teslim edebilecek

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