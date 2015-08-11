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Çatalköy'de Serdar Ortaç rüzgarı esti

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Türkiye’nin sevilen pop müzik sanatçısı Serdar Ortaç, Çatalköy bölgesinde bulunan Malpas Otel bünyesindeki Beluga Casino’da sahne alarak konuklara muhteşem bir gece yaşattı. Eski yeni albümünden...

Çatalköy'de Serdar Ortaç rüzgarı esti
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Türkiye’nin sevilen pop müzik sanatçısı Serdar Ortaç, Çatalköy bölgesinde bulunan Malpas Otel bünyesindeki Beluga Casino’da sahne alarak konuklara muhteşem bir gece yaşattı.

Eski yeni albümünden seslendirdiği parçalarla konuklardan tam not alan Ortaç gecede ise konuşma yaparak sağlığına tekrar kavuşmasının da heyecanını yaşadığını ifade etti.

Ortaç, konserinde eski ve yeni parçalarını konuklar için seslendirirken, kendisine eşlik eden danscı kızların dansları ilgi topladı.

 

Konseri izleyenler arasında Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst’te yer aldı.

Fotoğraflar: Ahmet İKİDERELİ

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