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Çatalköy'de anlamlı etkinlik

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Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına Çatalköy Belediyesi ile Çatalköy İlkokulu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, öğrencilerin hazırladığı yiyecekler satıldı ve öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte hazırladığı müzik gösterileri ve eğlenceler gerçekleştirildi

Çatalköy'de anlamlı etkinlik
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Çatalköy’de, 1-31 Ekim “Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı” nedeniyle Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) yararına etkinlik düzenlendi.
Çatalköy Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Çatalköy İlkokulu ile Belediye tarfından düzenlenen etkinlik kapsamında, öğrencilerin hazırladığı yiyecekler satıldı ve öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte hazırladığı müzik gösterileri ve eğlenceler gerçekleştirildi.


Okuldaki etkinliğin ardından bölge esnafından ve vatandaşlardan  KHYD adına yardım toplandı.
HULUSİOĞLU: “ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ”
Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, etkinlik nedeniyle yaptığı açıklamada, erken teşhis olursa kanseri atlatmanın %95 oranında mümkün olduğunu ifade ederek “Her 8 kişiden birinin bu hastalığa yakalanması sözkonusu. Bu etkinliğimizden gelen gelirle bu hastalıkla mücadele edenlere az da olsa katkımız olduysa ne mutlu bize” dedi.

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