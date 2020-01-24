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Çatalköy Belediyesi'nden oyuncak kampanyası

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Çatalköy Belediyesi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Çocuk Servisi ve Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Merkezi’ndeki çocuklara dağıtılmak üzere topladığı oyuncakları teslim etti.

Çatalköy Belediyesi'nden oyuncak kampanyası

“BİR OYUNCAK BİR GÜLÜCÜK” SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KAPSAMINDA TOPLANAN OYUNCAKLAR HASTANENİN ONKOLOJİ SERVİSİYLE ÖZEL EĞİTİM MEREZİNE VERİLDİ

Çatalköy Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, belediye tarafından başlatılan “Bir Oyuncak Bir Gülücük” sosyal sorumluluk projesi kapsamında toplanan oyuncakların, Çatalköy Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Derman Atik ve Kampanya Sorumlusu Erbil Akün tarafından bahse konu kurumların yetkililerine teslim edildiği kaydedildi.

Proje kapsamında daha önce de Karakum Anaokulu, Girne Özel Eğitim Merkezi ve Girne Akçiçek Hastanesi Çocuk Kliniği’ne oyuncak teslim edilmişti, 30 Ocak Perşembe ise Karpaz bölgesinde belirlenen ihtiyaçlı anaokulu ve ilkokullara oyuncak teslim edilecek.

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