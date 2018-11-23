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Capitalbank’ta performans artırıcı eğitimler

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Tüm çalışanlarının kurumsal stratejilere uyum sağlaması ve bankacılık sektöründeki dinamikleri anında yakalayabilmeleri için sürekli eğitimler düzenleyen CapitalBank, geçtiğimiz ay başlattığı Hazine eğitimlerine Lefkoşa dışındaki şubeleriyle devam etti.

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Capitalbank’ta performans artırıcı eğitimler
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Capitalbank eğitim ve workshop salonunda yapılan eğitimde katılımcılara; Hazine tanımı , görev ve sorumluluk alanlarını kapsayan bilgiler, bilanço okuma ve aktif pasif yönetimi ,risklerin analiz edilmesi ve yönetilmesi ile ilgili temel ve ileri analiz yöntemleri anlatıldı.

Hazine ve Dış Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ercan Ayfer tarafından gerçekleştirilen eğitim sonrası yapılan açıklamada, CapitalBank olarak iş başında öğrenmenin yanısıra yüzyüze eğitim uygulamaları ile öğrenmenin sürekliliğinin sağlamaya çalışıldığı belirtildi. Genel Müdür Yardımcısı Ercan Ayfer, Capitalbank olarak süreç ve sistemlerde kaliteyi iyileştirici, bireysel ve takım performansını artırıcı eğitimlere devam etmekte kararlı olduklarını belirtti.

Katılan personele katılım sertifikaları Capitalbank Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun tarafından verildi. Personelle çeşitli aktiviteler ve eğitim toplantılarında sürekli bir araya gelmeye dikkat gösteren Tekin Arhun, Capitalbank’ın gelecek başarılarına olan inancını ve bundan dolayı duyduğu heyecanı ifade ederken, Capitalbank’ın sürekli gelişen ve büyüyen bir banka olmasında desteklerini esirgemeyen tüm çalışanlara teşekkür etti.

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