Capitalbank Primecard Sevgililer Günü kampanyası talihlileri belli oldu

Capitalbank tarafından KKTC Kredi Kartı sektörüne kazandırılan PrimeCard, kullanıcılarına hayatın her alanında avantaj yaratmaya devam ediyor. Kısa bir sürede sahip olduğu özellikler ve sektördeki benzerlerinden farklı olarak kullanıcısına sunduğu imkanlarla sektörün yeni aktörü haline gelen PrimeCard, 14 Şubat Sevgililer gününe özel hazırladığı kampanya talihlilerini 12 Şubat 2019, Salı günü Noter Dilek Hatice Önem huzurunda yaptığı çekilişle belirledi.

PrimeCard’ın Sevgililer Gününe yönelik hazırladığı kampanyada 5 şanslı PrimeCard sahibi, birbirinden özel hediyeler kazanarak Sevgililer Gününü çok özel fırsatlarla kutlama imkanı buldu. Noter huzurunda yapılan çekilişle belirlenen şanslı kişilerin isimleri ve kazandıkları hediyeler:

Fatma Kızıltan / Savoy Hotel, 2 kişilik 1 Double Oda,tam pansiyon konaklama,

/ Savoy Hotel, 2 kişilik 1 Double Oda,tam pansiyon konaklama, Ramadan Karabulut / Les Ambassadeurs Hotel, 2 kişilik 1 Double Oda, tam pansiyon konaklama,

/ Les Ambassadeurs Hotel, 2 kişilik 1 Double Oda, tam pansiyon konaklama, Ersan Özçelik / Gem Tours Ltd.’den Ercan-İstanbul Gidiş Dönüş Uçak Bileti,

/ Gem Tours Ltd.’den Ercan-İstanbul Gidiş Dönüş Uçak Bileti, Hüseyin Sadun Tekçe / Erdinç Kuyumculuk’tan Pırlanta Küpe,

/ Erdinç Kuyumculuk’tan Pırlanta Küpe, Mustafa Kimyalar / Erdinç Aksesuar’dan Saat

Genel Müdür Yardımcısı Sevdinç Kabus, PrimeCard’ın 2019 yılına kampanyalarla hızlı bir giriş yaptığını, Capital Sigorta ile işbirliği içerisinde PrimeCard sahiplerine 1 yıllık 5.000 TL teminatlı Acil Sağlık Sigortası hediye ettiklerini belirtti. Sevdinç Kabus yaptığı açıklamada yıl boyunca hazırladıkları ve rakipleri tarafından takip edilmesi zor kampanyalarla PrimeCard sahiplerini şaşırtmaya ve onların hayatına renk katmaya kararlı olduklarını ifade etti. CapitalBank Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun’un PrimeCard kampanyaları için büyük desteği olduğunu da belirten Kabus, kampanya talihlilerine sevgi dolu ve her zaman sevginin kazandığı bir yıl diledi.