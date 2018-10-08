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Capital Grup ailesi piknikte buluştu

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Capital Grup ailesi piknikte buluştu
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Capital Grup tarafından her yıl düzenlenen ve tüm grup çalışanlarını bir araya getiren “Mangal Başı Sohbetleri”nin beşincisi hafta sonu Pınarbaşı Çınar Altı piknik alanında gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleşen piknik, 2018 Bankalararası Futbol Turnuvası’nda şampiyonluk kupasını üstüste ikinci kez kazanan Capitalbank futbol takımının da ödüllendirilmesiyle büyük bir coşkuya dönüştü.

Pikniğe katılan personelle tek tek bizzat ilgilenen Capital Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun, kurum içi iletişime verdikleri öneme vurgu yaparak, sık sık düzenledikleri personel buluşmalarıyla tüm çalışanlarla bir aile ortamı oluşturmayı, kurumlar içerisinde birlik ve beraberlikle uyumlu bir şekilde çalışma ortamı yaratmayı amaçladıklarını ifade etti.  Bir yaz döneminin ardından personelin moral ve motivasyonunu artırmaktan, onların yoğun iş temposu dışına çıkarak keyifli bir gün geçirmelerini sağlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Tekin Arhun, elbirliğiyle yaratılan huzurlu çalışma ortamından duyduğu memnuniyeti belirtti.

BANKALARIN ŞAMPİYONU CAPİTALBANK İÇİN ÖZEL KUTLAMA

Piknik sırasında; bankacılık sektörüne 50 yıl süre hizmet etmiş  Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Bankalararası Halı Saha Futbol turnuvası”nda üst üste ikinci kez şampiyon olan Capitalbank Futbol takımına özel olarak hazırlatılan madalyalar takdim edildi.

Turnuva süresince tüm maçlara katılarak bizzat takip eden Capitalbank Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun, sporcu bankacılara ödüllerini verirken yaptığı konuşmada; iyisiyle, kötüsüyle bir futbol turnuvasını  geride bıraktıklarını ve üstüste ikinci kez şampiyonluk kupasını Capitalbank’a getirmenin tüm Capitalbank ailesinde uyandırdığı mutluluğu ifade etti. Capitalbank’ı en iyi şekilde temsil eden ve spor alanında da şampiyonluk kupasını Capitalbank’a kazandıran banka personelini tebrik ederek sözlerini tamamlayan Arhun, her alanda bu başarıların devam edeceğine duyduğu inancı belirtti. 

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