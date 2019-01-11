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Çamlıbel'de iki toplumlu temizlik

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Kültürel Miras Teknik Komitesi, Avrupa Komisyonu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların geniş katılımıyla dün Çamlıbel’de bulunan Ayios Pantelemionas Manastırı’nda bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

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Çamlıbel'de iki toplumlu temizlik
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Etkinlikte konuşma yapan Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk temsilcisi Ali Tuncay, Komite’nin ada çapında kültürel miras eserlerini korumak amacıyla görevlendirildiğini ve zamanla yarışarak  adanın her iki yanında birçok proje gerçekleştirerek birçok eseri kurtarmak için çalışma yaptığını anlattı.

Kültürel Miras Teknik Komitesinin gerçekleştirmiş olduğu projelerden biri olan Ayios Pantelemionas Manastırı’nın sürdürülebilir bakımının gerçekleştirilmesinde bundan bir süre önce sıkıntı yaşandığını ifade eden Tuncay, sıkıntıların giderilmesi amacıyla bir temizlik çalışması yapıldığını anlattı.

Tuncay, etkinliği düzenlemekteki amaçlarının hem Ayios Pantelemionas Manastırı’na sahip çıkmak, hem de bu eseri karşılıklı siyasi suçlama oyununda ve siyasi amaçlarla kullanmak isteyenlere bir mesaj vermek olduğunu belirtti.

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Rum üyesi Glafkos Constantinides, Komite, Avrupa Komisyonu ve UNDP’nin, Ayios Pantelemionas Manastırı’na değer vermeleri ve Kıbrıs için önemli bir eser olmasından dolayı burada bir çalışma yapıldığına vurgu yaptı. Rum üye, eski eserlerin korunması, bakımı ve saygı duyulması amacıyla Kıbrıslılar olarak hep birlikte sorumluluk içerisinde çalışmak gerektiğine işaret etti.

Avrupa Komisyonu temsilcisi Ambra Di-Nuzzo,  Avrupa Birliği’nin yapmış olduğu mali katkı ve iki toplumlu uzman ekiplerin birlikte çalışmasıyla konzervasyon çalışması gerçekleştirilen Ayios Pantelemionas Manastırı’nı yüzlerce kişinin ziyaret ettiğine vurgu yaptı.

Avrupa Komisyonunun eserler için milyonlarca avro harçayabileceğini ancak en nihayetinde kültürel miras eserlerini iyi bir şekilde tutmanın  tüm toplumun ve tek tek bireylerin ilgilendirdiğine dikkati çeken Komisyon yetkilisi, “Çevremizi güvenli ve temiz tutmak, hem yatırımcılar ve ziyaretçiler için iyi bir etki bırakmır hem de toplum sağlığına olumlu etki yapar” dedi.

UNDP direktörü Tiziana Zennaro, kültürel miras eserlerinin korunması ve muhafazasındaki asıl çalışmanın restorasyonun tamamlanmasıyla başladığını, eserlerin korunmasının ortakbir çaba gerektirdiğini anlattı. Zennaro, herkesin sorumluluk alarak bu paylaşılan değerli eserlerin koruyucusu olması gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların akabinde katılımcılar Ayios Pantelemionas Manastırı’nda bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

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