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Çamlıbel Bucak Panayırı, 2 Ağustos'ta başlıyor

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Çamlıbel’in simgesi haline gelmiş asırlık çam ağaçlarının bulunduğu Agios Panteleimon manastırı avlusunda yapılacak.

Çamlıbel Bucak Panayırı, 2 Ağustos'ta başlıyor
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Çamlıbel Bucağı’nı Güzelleştirme, Kalkındırma ve Yaşatma Derneği’nden verilen bilgiye göre, bu yıl 8’incisi gerçekleştirilecek panayır, Lapta belediyesi ve ÇAM-SEV işbirliği ile yapılacak. 
3 gün sürecek panayır, 2 Ağustos’ta saat 18.30’da başlayacak. Açıklamaya göre, festivalin ana teması Çamlıbel ile bütünleşmiş olan domates olacak. 
Bu çerçevede festivalde, domates temalı etkinlikler, domates savaşı, domatesli yemek yarışması, çeşitli gösteriler, konserler ve tombala çekilişleri yapılacak.
Bu yılki festivalde trafik kazasında kaybedilen Ahmet Altındağlı da anılacak. 

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