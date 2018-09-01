Çağlayan şenlendi

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12. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nde ikinci gece çeşitli gösteriler ile devam etti

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Başbakanlık Gençlik Dairesi, Uluslararası Festivaller Birliği, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu, ASDER, FOGEM, FOLK-DER, Gençlik Merkezi, GÖÇ-TAŞ, HAS-DER ve TUFAD’ın organize ettiği 12. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nde ikinci gece çeşitli gösteriler ile devam etti.


Çağlayan Parkı’ndaki gecede ilk olarak Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) sahne aldı. Orkestra Behiç Anibal’in solistliğinde Kıbrıs şarkıları çaldı.
LBO konserinin ardından, geleneksel gölge oyunu tarzındaki “Bir Bandabuliya Meselesi: Karagöz Sihirli Sebzeler” oyunu İzel Seylani tarafından oynatıldı. Festival alanında bulunan tüm çocuklarla önce sohbet eden Seylani, daha sonra gölge oyununu sergiledi.
Gece halk dansları ekiplerinin gösterileri ile devam etti. KKTC gruplarının yanı sıra Portekiz, İrlanda, Türkiye ve Çekya’dan halk dansları ekipleri gösteri sundu. 

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