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Cafer Gürcafer yeniden başkan

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Cafer Gürcafer yeniden başkan

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin (KTİMB) 16. Olağan Genel Kurulu tamamlandı, başkanlığa tek aday olan Cafer Gürcafer yeniden seçildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul’da, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu üyeleri de belirlendi.

KTİMB 16. Olağan Genel Kurulu seçimleri sonucunda Birlik organları şu şekilde belirlendi:

Başkan: Cafer Gürcafer

Yönetim Kurulu: Erdim Oras, Burçin Döveç, Yağmur Özyalçın, Ceyhun Tunalı, Erdoğan Bekiroğlu, Soyer Arpalıklı, Meriç Erülkü  (Yedek Üye), Erim Kanlıada  (Yedek Üye)

Onur Kurulu: Cahit Kaya, Kemal Aktunç, Musa Türker Sönmezler, Taşkın Ürel, Yakup Tel

Denetleme Kurulu: Necip Ataser, Okan Recaioğlu

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