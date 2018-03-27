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Buram buram Kıbrıs tüten bir oyun

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Yakın Doğu Koleji öğrencileri, “Kıbrıs Kınası” adlı oyunu sahneledi

Buram buram Kıbrıs tüten bir oyun
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Yakın Doğu Koleji Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Lise Tiyatro Kulübü öğrencileri, “Kıbrıs Kınası” adlı oyunu sahneledi.

YDÜ Büyük Kütüphane Salon 4’te izleyiciyle buluşan ve eski düğünlerdeki sürecin ne kadar meşakkatli olduğunu, Mehmet adlı gencin sevdiği kıza kavuşabilmesi için neler yaşadığının komik öyküsüyle sahnelediği oyunun büyük beğeni topladığı belirtildi.

Kıbrıs manileriyle atışmalarının yer aldığı, Kıbrıs türkülerinin seslendirildiği kınada, köy düğünlerinde dağıtılan yemişe kadar hiçbir ayrıntı unutulmadı. Halk Dansları gösterileriyle renklendiren oyun, okul idarecilerinden, öğretmenlerinden, veli ve öğrencilerden tam not aldı.

Oyun sonunda Okul Müdürü Işılay Arkan, tiyatro kulübü öğrencilerine ve halk dansları ekibine emeklerinden dolayı teşekkür ederek, beğenisini ifade etti. Arkan, tiyatro sahnesinde böylesi güzel bir oyunla öğrencilerinin yeteneklerini görmekten son derece mutlu olduğunu dile getirirken, bu tür faaliyetlerin kendileri için de büyük faydası olduğunu, bu kazanımların ileride kendilerine farklı farklı alanlarda başarı olarak döneceğini belirtti.

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