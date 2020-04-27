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Bugün 453 test yapıldı yeni vaka yok

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Bugün 453 test yapıldı yeni vaka yok

Koronavirüsle mücadele kapsamında ülkede yürütülen test çalışmaları bugün de Lefkoşa, Mağusa ve Girne Devlet Hastanelerinde ateş ve oksürük poliklinikleri ile Lefkoşa, Girne ve Mağusa'da petrol istasyonu çalışanlarına yapılan testlerle devam edildi.

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, toplam 453 test yapıldığını  herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli'nin, 27 Nisan 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 453

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 9462

Toplam Vaka Sayısı: 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 99

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Yok

Testler; Lefkoşa bölgesi petrol istasyonları, Girne bölgesi petrol istasyonları, Mağusa bölgesi petrol istasyonları, Girne Akçiçek Devlet Hastanesi ateş ve öksürük polikliniği, Mağusa Tıp Merkezi, Mağusa Devlet Hastanesi ateş ve öksürük polikliniği, Cengiz Topel Hastanesi ateş ve öksürük polikliniği, Mağusa Belediyesi ve Cumhuriyet Meclisinde yapılmıştır.

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