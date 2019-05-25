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“Bu ülke bizim, bu ülke için hep birlikte çalışalım”

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“Bu ülke bizim, bu ülke için hep birlikte çalışalım”
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Avrupa Günü nedeniyle Lefkoşa Selimiye Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe katılarak bir konuşma yapan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, “Bugün Lefkoşa cıvıl cıvıl… Çocuklar, gençler, büyükelçiler hep bir aradayız; tıpkı Avrupa Birliği’ndeki çeşitlilik gibi. İnsanların diniyle, diliyle, ırkıyla ayrılmadığı; ezan sesiyle çan sesinin bir biriyle kavga etmediği bir coğrafyada ve kavga etmeyeceği bir coğrafyaya uyanmak istiyoruz biz de” diye konuştu.
Kıbrıs’ta AB’nin birleşik ve federal bir Kıbrıs’ın yaratılması yönünde bir umut olması ve toplumların da buna inanarak siyasileri heyecanlandırması gerektiğini söyleyen Harmancı,  toplumların olmadığı süreçlerin başarıya ulaşamayacağını dile getirdi.
Çeşitliliklerin ve farklılıkların bir arada yaşamasının önünde hiçbir engel olmadığını kaydeden Harmancı, “Paskalya da bizim ramazan da bizim; Rumca da Türkçe de İngilizce  de bizim; bu ülke bizim; bu ülke için hep  birlikte çalışalım”  dedi.

 

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