Bolayır’ın yeni kitabı çıktı

Doç. Dr. Kemal Bolayır’ın, geçtiğimiz yıl üç dilde yayımlanan “Benim Adım Kıbrıs” kitabının devamı niteliğindeki “Benim Adım Kıbrıs II” kitabı, bugün düzenlenecek tanıtım ve imza günüyle okurlarla buluşuyor.
Yeni kitabında Kıbrıs'taki toplumların Osmanlı idaresinde nasıl bir “ilişki düzeni” içinde yaşadıklarını inceleyen Bolayır, İngiliz sömürge dönemini inceleyip, bulgularını, anılarla zenginleştirerek, sosyolojik sonuçlar üretti.
“Benim Adım Kıbrıs II” kitabı yarın 17.00’de, Lefkoşa Kermiya’da bulunan K. T. Tabipleri Birliği Salonu’nda tanıtılacak. Kitapla ilgili konuşmaların yapılacağı tanıtım etkinliğinde yazar, kitaplarını dileyenlere imzalayacak.