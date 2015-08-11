Güzelyurt Açık Pazar Alanı’nda düzenlenen BMW şovunda araçlar görücüye çıktı, yapılan şovlar nefes kesti 2. Geleneksel BMW toplantısı önceki gün Güzelyurt Açık...

Güzelyurt Açık Pazar Alanı’nda düzenlenen BMW şovunda araçlar görücüye çıktı, yapılan şovlar nefes kesti

2. Geleneksel BMW toplantısı önceki gün Güzelyurt Açık Pazar Alanı’nda gerçekleştirildi. Çok sayıda BMW araç ve BMW severin katıldığı etkinlikte araba showları yapıldı. Yaklaşık 2500 izleyicinin katıldığı etkinlikteki şovlar nefesleri kesti.

Angelo Ajans Direktörü Seniha Kanatlı ve melekleri Slavyana ile Valerya da etkinlikte yer aldı. Melekler en güzel BMW’ler ile poz vermeyi ihmal etmedi . Yaklaşık 200 araç adanın 4 bir yanından BMW festivaline katıldı. Festivale katkılarından dolayı Güzelyurt Polis Müdürlüğüne, Güzelyurt Belediye Baskanı Mahmut Özçınar’a, Çangar Motors’dan Yeşim Çangar’a, Efes Pilsen ve Artem Garaj’dan Artemel Gürel'e teşekkür plaketi verildi.

Ayrıca bu organizasyonu düzenleyen arkadaşlar birer konuşma yaparak tüm katılan herkese teşekkür ederken, bu etkinliklerin devam edebilmesi için maddi ve manevi çok büyük desteğe ihtiyaçları olduğunu dile getirdiler.

Festivalde ayrıca sürpriz bir evlilik teklifi de yapıldı. 15 Ağustos 2015 tarihinde dünya evine girecek olan Ali Urfalı tüm izleyicilerin önünde nişanlısı Filiz Basmacı’ya sürpriz bir hediye vererek evlilik teklifi yaptı.

Fotoğraflar: Ahmet İKİDERELİ