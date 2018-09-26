Birleşik Krallık'taki İşçi Partisi resepsiyon düzenledi

Birleşik Krallık İşçi Partisi’nin 23 – 26 Eylül tarihleri arasında Liverpool’da düzenlenen yıllık konferansı kapsamında yeni kurulan “İşçi Partisi’nin Kıbrıslı Türk Dostları Grubu” tarafından bir resepsiyon düzenlendi.

KKTC Londra Temsilciliğinden verilen bilgiye göre, Birleşik Krallık’taki siyasi parti konferanslarında ilk defa bir Kıbrıslı Türk etkinliği olma özelliğiyle öne çıkan resepsiyona Gölge Dışişleri Bakanı Khalid Mahmood, Milletvekilleri Joan Ryan ve Catherine West, Enfield Belediye Meclisi Başkanı Nesil Çalışkan, Haringey Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı Emine İbrahim ve çok sayıda Belediye Meclis üyesi yanında KKTC’den CTP Milletvekili Armağan Candan, HP Milletvekili Erek Çağatay ve UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, T.C. Londra Büyükelçiliğinden Müsteşar Özkan Duman katıldı.

Nesil Çalışkan resepsiyonun açılış konuşmasını yaparak, İşçi Partisi nezdindeki bu girişimin, Kıbrıslı Türklerin Birleşik Krallık’taki görünürlüğünü artırması açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Sözü alan Gölge Bakan Khaled Mahmood da, Kıbrıs sorununun çözümünde İngiltere'nin de önemli bir rolü olduğunu ve en kısa zamanda bir çözüme ulaşılması hususunda ümitli olduğunu belirtirken, Joan Ryan ise Kıbrıs’tan gelen Milletvekillerinin İşçi Partisi konferansına katılması ve bu etkinlikte yer almasının çok önemli olduğuna dikkat çekti.