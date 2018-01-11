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Birinciler Hayriye ve Önel

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Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitleri konusunda düzenlenen Liselerarası Şiir ve Kompozisyon Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi

Birinciler Hayriye ve Önel

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği’nin düzenlediği Liselerarası Şiir ve Kompozisyon Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilerin isimleri ise şöyle;

Şiir dereceleri; birinci Hayriye Abay -Hala Sultan İlahiyat Koleji, ikinci Beyza Nur Çelik -Hala Sultan İlahiyat Koleji, üçüncü Taybe Kötüce -Lefkoşa Türk Lisesi.

Kompozisyon Dereceleri ise şöyle;

Birinci Önel Su Göçener -Doğu Akdeniz Doğa Koleji,  ikinci Gülben Demir-Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, üçüncü  Doğa Abbasoğlu-Türk Maarif Koleji .

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