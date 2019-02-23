Binlerce çocuk festivalde buluşacak

Uluslararası Mağusa Çocuk ve Gençlik Festivali, ses yarışmasının ön elemesiyle başlıyor. Festival, 23 Şubat- 31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak birbirinden eğlenceli ve eğitici etkinliklerde yurdun dört bir yanından binlerce çocuğu buluşturacak

Gazimağusa Belediyesi ile Mağusa Kültür Derneği’nin (MKD)’ortaklığında bu yıl 27.’si gerçekleştirilecek Uluslararası Mağusa Çocuk ve Gençlik Festivali 23 Şubat’ta Ses Yarışmasının öne eleme etkinliği ile başlıyor. Daha önceki yıllarda Gazimağusa Çocuk Festivali olan festivalin ismi bu yıl Uluslararası Mağusa Çocuk ve Gençlik Festivali olarak değiştirildi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları dün saat 10:00’da Gazimağusa Belediyesi’nde düzenlediği basın toplantısıyla festivalin programını açıklandı. 27. Gazimağusa Çocuk Festivali 23 Şubat- 31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak birbirinden eğlenceli ve eğitici etkinliklerde yurdun dört bir yanından binlerce çocuğu buluşturacak. Festival kapsamında 2. Liselerarası Ses Buluşması Yarışması’nın 10 finalisti ünlü orkestra Şefi Tarık Sezer ile birlikte çalışma imkanı bulacak.

Festival kapsamında, 23 Şubat’ta 2. Ses Buluşması yarışması ön elemeleri, 25 Şubat’ta Mektup Yazma Yarışması, 2 Mart’ta Resim Çizme Yarışması, 15 Mart’ta Ses Buluşması Yarışması’nın Finali, 8 Nisan’da Kültürel Bilgi Yarışması, 13 Nisan’da tarih Avcıları yarışması, 21 Mayıs’ta Uçurtma Şenliği, 25 Mayıs’ta Resim ve Mektup Yarışmaları Ödül Töreni ve Sergileri, 27 Mayıs’ta Dans Buluşması, 29 Mayıs’ta MKD Kültürümüzü yaşatalım Sergisi, 31 Mayıs’ta Yürüyüş, Gösteri ve Konser etkinlikleri yer alacak.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter basın toplantısında yaptığı konuşmada, Gazimağusa Belediyesi ile MKD’nin her yıl ortaklaşa düzenlediği festivalin büyüyüp geliştiğini ve 27. yaşına ulaştığını, organizasyonu hazırlarken edindikleri tecrübelerin de arttığını ifade ederek, “büyüyüp gelişmesi göz önünde bulundurulduğunda festivalin artık daha geniş kapsamlı daha büyük kitlelere ulaşması lazım. Festival Mağusa kentimizin dışına taştı ve ada genelinde katılım olması bizi mutlu etmektedir.” dedi.

Başkan Arter, uluslararası bir boyut kazanan ve gençlerin de katıldığı bir organizasyon olan festivalin ismini Uluslararası Gazimağusa Çocuk ve Gençlik Festivali olarak değiştirdiklerini ifade etti. Çocuklara yönelik birçok etkinliğin yanında geçen yıl gençlere yönelik ses yarışması düzenlediklerini, bu yarışmanın çok ilgi gördüğünü ve kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Başkan Arter, çalışmanın Türkiye’ye kadar uzandığını , ses yarışmasının Türkiye’de önemli çalışmalara imza atan Tarık Sezer ve orkestrasının eşliğinde yapılacağını, bu gelişmenin festivale uluslararası boyutla birlikte gençlerin katıldığı bir festivale dönüştüğünü söyledi. Bu yıl 2.’si yapılacak ses yarışmasıyla gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini, bu amaçla Mağusa Kültür Derneği ile uyumlu çalıştıklarını ifade ederek, belediyenin bir görevlerinden biri olan sanata ve sanatçıya verdikleri desteğin artarak devam edeceğini belirtti.

Başkan Arter, festivalin gerçekleşmesinde Mağusa Kültür Derneği Başkanı üyelerine, belediyenin kültür işleri çalışanlarına ve etkinliklerde görev alacak öğretmenlere ve tüm emek verenlere teşekkür ederek, festivalin hem Gazimağusa hem de çocuklarımız için tüm etkinliklerin iyi geçmesini diledi.

DUDU CUMAOĞULLARI

Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları da, 27 yıl gibi uzun bir süredir belediye ile gerçekleştirdikleri festivalin bir ilk olduğunu, ifade ederek, öncelikli olarak gönüllü çalışan arkadaşlarına teşekkür etti.

Çocukların ve gençlerin yaratıcılıklarını desteklemeyi ve ortaya çıkarmayı amaçladıklarını ifade eden Dudu Cumaoğulları, yarışmalar, sergiler, yürüyüşler ve müzik etkinlikleriyle, zengin bir içeriğe sahip olan 27. Uluslararası Gazimağusa Çocuk ve Gençlik Festivali’nin ülkemizin her tarafından yoğun bir ilgi ve katılımla gerçekleşmeye hazır dolduğunu söyledi.

Dudu Cumaoğulları, bu yıl Türkiye’den gelecek olan dünyaca ünlü 20 kişilik Tarık Sezer ve Orkestrası’nı genç yarışmacılar ile buluşturmaktan gurur duyduklarını, Festivalin ilk etkinliği olan 2. Liselerarası ses buluşması yarışması ön elemesi 23 Şubat Cumartesi günü Lefkoşa AKM’de gerçekleştirilecek ve daha sonra finale kalan 10 öğrencinin Tarık Sezer ile birlikte çalışma imkanı bulacağını söyledi.

LEFKOŞALI ÖĞRENCİLERDEN ÖZÜR DİLİYORUZ

Dudu Cumaoğulları, yarışma yeri olarak Lefkoşa’daki bir okulun ev sahipliği yapmayı talep etmesi ve bu konuda girişimlerde bulunması üzerine çalışma yaptıklarını, ancak yazışmaların gecikmesi üzerine okulun isteğini gerçekleştiremediklerini ifade ederek, “Lefkoşa bölgesindeki tüm öğrencilerden, öğretmenlerden, okul idarecilerinden ve ailelerden tekrar özür dileriz. Ancak o bölgedeki tüm öğrencilerimizi 25 Şubat Pazartesi günü saat 14:00’te Namık Kemal Lisesi’ne bekliyoruz.” diye konuştu.